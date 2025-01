Milan-Cagliari LIVE le formazioni ufficiali: Conceicao conferma i suoi, c'è Musah. Prima per Caprile

AFP via Getty Images

Il match del sabato sera delladellavede in campo. A San Siro è debutto in campionato per l'allenatore Sergioche ha già portato lanella bacheca rossonera. La squadra diha rialzato la testa nell'ultimo appuntamento in campionato, vincendo sul campo del Monza. Tornadal primo minuto,confermato in difesa, sulla destra c'èal posto dello squalificato. Nel Cagliari outfavorito sucome trequartista.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.(4-2-3-1)Caprile; Zappa, Luperto, Palomino, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.Nicola