Milan: Calabria recupera per il Bayer Leverkusen, ma il futuro è in bilico

in vista della delicata scontro il Bayer di Xabi Alonso:. Il capitano rossonero si candida a una maglia da titolare in un momento complicato a livello personale.Tiene banco in casa MilanDopo aver trascorso un’intera vita calcistica in rossonero, dai primi calci alla fascia di capitano in Prima Squadra, Davide potrebbe dire addio alla sua squadra del cuore.: i primi contatti avevano detto evidenziato una certa differenza tra domanda e offerta.

- Calabria aveva avuto la possibilità di lasciare il Milan la scorsa estate. Da un lato il club aveva appena fatto un investimento importante, daper Emerson Royal nel suo stesso ruolo. Dall’altro c’era l’ambiziosoin forte pressing. Davide non se l’è sentita di lasciare il club, in cuor suo spera ancora di trovare un accordo con il Milan. Uno scenario che oggi si presenta abbastanza difficile da concretizzare.