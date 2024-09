Milan, Morata, Okafor e Calabria recuperano per Leverkusen? Le condizioni e le sensazioni di Fonseca

La squadra di Paulo Fonseca può quindi sulla Champions League con l'obiettivo di trovare i primi punti dopo il ko interno contro il Liverpool all'esordio nella nuova Phase League della competizione., vincitore dell'ultima Bundesliga e che ha pareggiato contro il Bayern Monaco nell’ultimo turno del campionato tedesco. Fari puntati sulle condizioni dei giocatori rossoneri e dall'infermeria arrivano alcuni aggiornamenti.

Ci sono due notizie importanti per l'allenatore portoghese in vista della partita della BayArena: assenti contro il Lecce,, visto che i due giocatori hanno recuperato dai rispettivi infortuni, come confermato anche dalla loro presenza oggi in gruppo durante l'allenamento mattutino., uscito dal campo durante Milan-Lecce con un edema alla coscia sul quale è stato apposto subito del ghiaccio. Non sono stati riscontrati problemi fisici per l'attaccante spagnolo: ci si aspetta, dunque, che il giocatore ed Atletico Madrid, Real e Juventus sia a disposizione per la difficile trasferta in terra tedesca.

