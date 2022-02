Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria che riproietta i rossoneri davanti a tutti in classifica: "Siamo in uno stato di forma importante. Siamo molto contenti, è un bel Milan da diversi mesi. Dire che è un periodo non è vero, siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare a lavorare così, è presto per tutto".



Sul sogno scudetto: "Siamo in fiducia e sicuri di cosa possiamo dare. Siamo giovani ma abbiamo voglia di vincere, nonostante ci siano altre squadre forse con più talento e più avanti. Il pubblico ci sta dando tanto, è il migliore in Italia, non ci poniamo limiti. Sarebbe da stupidi. Se faccio parte del gruppo che andrà a discutere il premio scudetto con Gazidis? Saremo i soliti. Io, Ibra, Romagnoli. Ne discuteremo a breve (ride, ndr)".