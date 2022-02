A pochi minuti dalla vittoria con la Sampdoria che ha lanciato il Milan al primo posto, Sandro Tonali ha parlato così nel post partita: "E' stata la settimana perfetta, meglio di così non si poteva fare. Siamo orgogliosi e soddisfatti, ma non ci sediamo dopo queste tre partite; sarebbe la cosa più stupida da fare - ha detto a Sky - Ora dobbiamo azzerare tutto e ripartire. A inizio anno abbiamo parlato nello spogliatoio dicendoci che sappiamo ogni partita cosa può darci; l'anno scorso abbiamo visto che basta un attimo per scendere ma anche per risalire. Maignan? Non si vede tutti i giorni l'assist del portiere. Ci prova spesso con questi lanci, siamo contenti per lui perché dopo neanche dieci minuti abbiamo trovato subito il gol".



I RINNOVI - "E' evidente che tanti giocatori sono dentro il Milan come persone, non solo come giocatori; la società sta con noi e ci tutela su tutto. E questo è fondamentale. Romagnoli e Kessie? Remiamo tutti dalla stessa parte. Ci conosciamo da tempo, ci vogliamo tutti bene e oggi si è visto ancora una volta quando Rafael si è fatto tutto il campo per andare ad abbracciare Maignan".