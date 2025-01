Getty Images

Milan, Calabria titolare ma non capitano: la fascia ormai è tutta di Maignan

38 minuti fa



La consegna delle distinte relative a Milan-Cagliari, anticipo serale della prima giornata di ritorno, certifica la fine di un ciclo: quello di Davide Calabria capitano rossonero. Il prodotto del vivaio, che fino ad oggi ha sempre indossato solo una maglia, quella del Diavolo, è da quest'anno la riserva di Emerson Royal, ma ha conservato nella prima parte di stagione il diritto alla fascia di capitano quando è partito dal 1' con Paulo Fonseca. La Supercoppa alzata a Riyad è stata verosimilmente l'ultima istantanea da leader del gruppo rossonero.



Invece, Milan-Cagliari vedrà i gradi assegnati (oggi e dunque in maniera definitiva) a Mike Maignan, con Calabria segnato come vice capitano. Il contratto di Calabria, in scadenza quest'estate, non verrà rinnovato, e sarà tempo di una nuova avventura per il terzino. Per lui 11 presenze e 1 gol, per un totale di quasi 500 minuti da incrementare contro i sardi.