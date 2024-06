Milan, Camarda firma oggi il primo contratto da professionista: i dettagli

Getty Images

Francesco Camarda e il Milan, avanti insieme.La durata sarà triennale, ovvero il massimo previsto dalle regole federali in tema di giocatori minorenni, ed entrerà in vigore dal 1 luglio.: più giovane marcatore di sempre nella Youth League e più giovane esordiente in serie A con la maglia rossonera a San Siro contro la Fiorentina. Camarda firmerà un contratto da circa 500 mila euro a stagione con il club per il quale fa un tifo sfegatato.

Una settimana di pura festa per Camarda: prima il successo con l’Italia Under 17 nell’Europeo di categoria grazie alla sua doppietta in finale e ora il primo contratto da professionista.Per Francesco il Milan ha grandi progetti a partire dalla prossima stagione