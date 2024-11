: al fischio d’inizio – fissato alle ore 18 - della sfida, valida per la dodicesima giornata di Serie A, contro il Cagliari, di scena all’Unipol Domus del capoluogo sardo,– che, in caso di gol, lo proietterebbe a sconfiggere il record appartenente a Gianni Rivera - da titolare che il gioiello del Milan Futuro ricorderà per tutta la sua carriera enel corso della sua precoce esperienza nel mondo dei professionisti.

Giuseppe Sacchi in Milan-Fiorentina del 25 ottobre 1942: a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni ⁠Gianluigi Donnarumma in Milan-Sassuolo del 25 ottobre 2015: a 16 anni e 242 giorni ⁠Francesco Camarda in Cagliari Milan del 9 novembre 2024: a 16 anni e 244 giorni ⁠Nello Santin in Torino-Milan 0-0 del 29 settembre 1963: a 17 anni, 2 mesi e 26 giorni Paolo Ferrario in Padova-Milan 2-0 del 15 novembre 1959: a 17 anni, 8 mesi e 22 giorni

Amadeo Amadei 15 anni, 288 giorni Gianni Rivera 15 anni, 290 giorni Pietro Pellegri 16 anni, 78 giorni Silvio Piola 16 anni, 140 giorni Tommaso Maestrelli 16 anni, 142 giorni Gino Colaussi 16 anni, 222 giorni Honest Ahanor 16 anni, 219 giorni Giuseppe Sacchi 16 anni, 232 giorni Gianluigi Donnarumma 16 anni, 242 giorni Francesco Camarda 16 anni, 244 giorni

(il secondo più giovane rossonero nell'era dei tre punti, quindi dal 1994/95, come riportato da Opta), sceso in campo dal primo minuto nella trasferta di Cagliari,, meglio di altri big della storia come Maldini, Albertini, Pato e Baresi, ma con il primo posto occupato dall'ex portiere Giuseppe Sacchi. Questa la top 5:, preceduto solo da Pietro Pellegri, che a 16 anni e 72 giorni fece il suo debutto da titolare, Honest Ahanor, in campo per la prima volta a 16 anni e 218 giorni, e infine da Gianluigi Donnarumma con i suoi 16 anni e 242 giorni. In generale, invece, Camarda si piazza al 10° posto di sempre. Di seguito, la Top 10:Un primato, però, il baby attaccante lo ha già stabilito., entrando in campo al posto di Luka Jovic negli ultimi sette minuti di Milan-Fiorentina del 25 novembre 2023,, infatti,

: grazie sempre a Paulo Fonseca,(superando il precedente primato di Kean) e a classificarsi al 7° posto nella graduatoria generale dei più giovani ad aver esordito nella massima competizione continentale.

Youssoufa Moukoko in Zenit-Dortmund dell'8 dicembre 2020: a 16 anni e 18 giorni Lamine Yamal in Barcellona-Royal Antwerp del 19 settembre 2023: a 16 anni, 2 mesi e 6 giorni Celestine Babayaro in Steaua Bucarest-Anderlecht del 23 novembre 1994: a 16 anni, 2 mesi e 25 giorni Rayan Cherki in Zenit-Lione del 27 novembre 2019: a 16 anni, 3 mesi e 10 giorni Alen Halilovic in Dinamo Zagabria-Psg del 24 ottobre 2012: a 16 anni, 4 mesi e 6 giorni Youri Tielemans in Anderlecht-Olympiakos del 2 ottobre 2013: a 16 anni, 4 mesi e 25 giorni Francesco Camarda in Milan-Bruges del 22 ottobre 2024: a 16 anni, 7 mesi e 12 giorni Warren Zaire-Emery in Psg-Maccabi Haifa del 25 ottobre 2022: a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni Charalampos Mavrias in Panathinaikos-Rubin Kazan del 20 ottobre 2010: a 16 anni, 7 mesi e 29 giorni Kenneth Zohore in Barcellona-Copenaghen del 20 ottobre 2010: a 16 anni, 8 mesi e 19 giorni

Bryan Cristante - esordio il 6 dicembre 2011 a 16 anni, 9 mesi e 3 giorni con il Viktoria Plzen

Ignazio Abate - esordio il 9 dicembre 2003 a 17 anni e 27 giorni con il Celta Vigo

Andrea Petagna - esordio il 4 dicembre 2012 a 17 anni, 5 mesi e 4 giorni con lo Zenit San Pietroburgo

Davide Bartesaghi - esordio il 13 dicembre 2023 a 17 anni, 11 mesi e 14 giorni con il Newcastle

Simone Andrea Ganz - esordio l'1 novembre 2011 a 18 anni, 1 mese e 11 giorni con il Bate Borisov

M'Baye Niang - esordio il 20 febbraio 2013 a 18 anni, 2 mesi e 1 giorno con il Barcellona

Alexandre Pato - esordio il 20 febbraio 2008 a 18 anni, 5 mesi e 18 giorni con l'Arsenal

Alexander Merkel - esordio l'8 dicembre 2010 a 18 anni, 9 mesi e 16 giorni con l'Ajax

Chaka Traoré - esordio il 28 novembre 2023 a 18 anni, 11 mesi e 5 giorni con il Borussia Dortmund

Mattia De Sciglio - esordio il 6 dicembre 2011 a 18 anni, 11 mesi e 8 giorni con il Viktoria Plzen

Gianni Rivera in Juventus-Milan del 6 novembre 1960: a 17 anni, 2 mesi e 19 giorni Pietro Trapanelli in Inter-Milan del 7 giugno 1942: a 17 anni, 10 mesi e 25 giorni Giulio Rossi in Milan-Livorno del 20 aprile 1930: a 17 anni e 7 giorni Alberto Paloschi in Milan-Siena del 10 febbraio 2008: a 18 anni, 1 mese e 6 giorni Ezio Loik in Liguria-Milan del 16 gennaio 1938: a 18 anni, 3 mesi e 21 giorni

Di seguito, la top 10 in Champions:, in quella sfida al Club Brugge, dov’è subentrato al 75’ al posto di Alvaro Morata, in una serata dove gli è stata anche annullata al VAR la rete che l’avrebbe reso il più giovane di sempre a siglare un gol in Champions League, un primato che appartiene ad Ansu Fati, autore di un gol in Europa contro l'Inter a 17 anni e 40 giorni -Il classe 2008 comanda ora la seguente graduatoria che comprende nomi di spicco della storia recente del club di Via Aldo Rossi.Nel caso in cui la sua prima partita da titolare sia bagnata anche dal primo gol assoluto con la maglia dei grandi del Milan,. Questa la top 5 attuale:Ma non solo:, come quello di Amedeo Amadei, autore del suo primo gol a 15 anni e 287 giorni, e di Gianni Rivera, icona del calcio italiano, che segnò la sua prima rete in assoluto in Serie A a soli 16 anni e 68 giorni. Seguono Pietro Pellegri (16 anni e 72 giorni), Giovanni Righi (16 anni e 224 giorni) e Gino Colaussi (16 anni e 243 giorni).

Dopo il trauma cranico riportato da Alvaro Morata – a causa di uno scontro di gioco con Pavlovic in allenamento -, è stato lo stesso tecnico Paulo Fonseca a spiegare la titolarità di Camarda: ". Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico. Morata non è sempre un attaccante, ma tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio.. E devo dire che Abraham non sta totalmente bene ma sta meglio.. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

In questa stagione, il giovane centravanti ha avuto modo di debuttare e giocare anche col nuovo Milan Futuro, alla sua prima annata in Serie C. Un avvio incredibile perche ha siglato una doppietta (contro il Novara) e un assist (contro il Lecco) nelle prime due gare di Coppa Italia di categoria, segnando poi successivamente – con il Carpi - un'altra rete nelle 7 partite di campionato disputate sino a ora nel Girone B.