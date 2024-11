Milan, chi gioca al posto di Morata? Abraham il piano di Fonseca, ma ecco perché Camarda può sognare

AFP via Getty Images

, portandosi a quota 6 punti nella fase campionato della massima competizione europea. Un successo da archiviare nei pensieri della formazione meneghina, già pronta e concentrata in vista della prossima sfida di campionato – l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali – in trasferta a Cagliari.– dopo il giorno di riposo concesso dall’allenatore portoghese – questa mattina a Milanello, con il primo allenamento in preparazione del prossimo turno di Serie A contro il Cagliari, in programma sabato alle 18.00 all'Unipol Domus. Oggi, come riscontrato anche da Milan News, il gruppo è sceso in campo, cominciando da un’attività di attivazione muscolare, seguiti da alcuni torelli a tema per terminare il riscaldamento. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, seguite da un lavoro sul possesso, più alcune esercitazioni attacco/difesa. Infine, c’è stata una partitella a tema prima di rientrare negli spogliatoi.

, come confermato da Calciomercato.com,per il dodicesimo turno di massima serie.L'attaccante e capitano della Nazionale spagnola è già stato trasportato all'ospedale di Legnano, dove è stato sottoposto a una risonanza che ha dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato in queste ore, ma

, rientrato – almeno in panchina - nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Monza (dopo aver superato l’infortunio alla spalla occorsogli con l’Udinese) e che ha disputato gli ultimi 20 minuti della sfida al Real Madrid – subentrando proprio ad Alvaro Morata -.L’ex Chelsea verrà supportato in attacco da Rafael Leao – al ritorno da titolare in campionato -, Christian Pulisic sulla trequarti a fungere da 10 e Samuel Chukwueze ad agire partendo dalla fascia destra.

, che dovrebbe aver superato i problemi di pubalgia. Anche la scorsa settimana, il centravanti serbo si è allenato in gruppo, ma alla fine non ha fatto parte della distinta per la trasferta in Brianza.- anche a Cagliari -, la quinta in stagione con la formazione A rossonera., un primato che appartiene a Gianni Rivera dal 6 novembre 1960, quando a 17 anni, 2 mesi e 9 giorni siglò una rete contro la Juventus.

@cicciostraga7

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui