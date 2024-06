Milan, campagna abbonamenti 2024/25 al via il 12 giugno: info, prezzi e dettagli

AFP/Getty Images

Campagna abbonamenti 2024/25: coming soon #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) June 11, 2024

La stagione 2024/25 è andata in archivio e il calcio dei club lascia il campo alle Nazionali tra Euro 2024 e Copa America, ma si pensa già alla prossima stagione e al ritorno dei tifosi allo stadio.Ilha annunciato ufficialmente la data in cui prenderà il via la campagna abbonamenti 2024/25: a partire dal 12 giugno i fan rossoneri potranno acquistare i tagliandi per la prossima stagione, sul sito tutti i dettagli.L'abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto.L'abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato.Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.

L'abbonamento è valido per 19 partite di Serie A.- Ci sono due tipologie di abbonamento, il Classic e il Club 1899.L'abbonamentogarantisce:- Miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto di biglietti partita singola- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe- Cambio nominativo illimitato- Sconti dedicati- Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65L'abbonamentogarantisce:- Prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality partita singola- Posto VIP- Servizio Food&Beverage

- Esperienze esclusive- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe- Cambio nominativo illimitato- Sconti dedicati- Il Milan offre due diverse esperienze esclusive per gli abbonati Club 1899.Lacomporta:- Seduta in Primo Rosso Centrale (Settore B, Settore M).- Servizio placée nel post-match presso la Honour Lounge in primo anello rosso (Servizio disponibile dopo il fischio finale).- 19 partite di Serie A incluse.Lacomporta:- Seduta in Poltroncine Arancio (Settore 157)- Servizio placée (food & beverage incluso) nel post-match presso l’Executive Placée in primo anello arancio (Servizio disponibile dopo il fischio finale).

- Cocktail bar a pagamento.- 19 partite di Serie A incluse.- Il Milan non ha ancora comunicato i prezzi degli abbonamenti 2024/25.