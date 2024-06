Frattesi: "Marchisio e De Rossi i miei idoli, ma oggi guardo a Barella. Milan? Mai saputo niente, per me c'era solo l'Inter"

. La rete che ha deciso l’ultima amichevole di preparazione contro la Bosnia, ad Empoli, ha confermato quanto il centrocampista dell’Inter possa risultare prezioso, grazie ai suoi inserimenti, nell’economia del gioco degli Azzurri, ancora alla ricerca di un centravanti di riferimento.- contribuendo spesso dalla panchina alle vittorie che hanno portato in dote lo Scudetto numero 20 -in vista del primo impegno ufficiale in Germania contro l’Albania di sabato sera.Di questo e molto altro Frattesi ha parlato nell’intervista concessa a La Repubblica. A partire dalla, che è valsa una fetta significativa di qualificazione ad Euro 2024: “. Sono legato al mio Paese, ci tenevo.Una settimana da dio, per citare uno dei miei film preferiti".Sabato, a Dortmund,, suo compagno di squadra anche nell’Inter: “”.Il suoin ritiro: “È un compagno perfetto: si addormenta subito, russa raramente e se lo fa la smette alla prima cuscinata. Io e lui sempre insieme, dalla Lazio, alla Roma, passando per il Sassuolo? È destino.Se sta bene segna in qualsiasi modo. È forte da vicino ma sa anche spaccare la porta da trenta metri. A Bergamo è cresciuto, tecnicamente e fisicamente”.Sull’affaire della passata estate, quandoprima di approdare all’Inter: “Lo avevo deciso giocandoci contro. Una squadra fortissima, con un grande allenatore e un pubblico magico. Non volevo ascoltare niente altro”.Infine Frattesi ha raccontato in una battuta deglia cui si ispira nel proprio ruolo: “TDa ragazzino giocavo attaccante e per non cambiare ruolo litigai con Franceschini, allenatore delle giovanili della Lazio. Oggi gli sono grato, molto, glielo scrivo spesso”.