Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan, autore del gol del 3-0 contro il Sassuolo, parla a Sky Sport: “Gonzalo Higuain si è infortunato, Patrick Cutrone ha avuto qualche problema alla caviglia, quindi l’allenatore mi ha chiesto se avessi mai giocato in quella posizione. Per me era la prima volta ma è andato tutto bene, abbiamo vinto contro una formazione che fa un buon calcio”.



SU GATTUSO - “Uomo particolare: vive il calcio come quando giocava. In allenamento non si ferma mai, è energico, mi aiuta tanto in questo tempo che sono qui. Scherza, ride”.



SU HIGUAIN - “Pipita, a parte tutto ciò che rappresenta come giocatore, è il forte attaccante del Milan, fuori dal campo è una persona incredibile. Ride e scherza con i compagni, fa spogliatoio: in ogni allenamento fa qualcosa di diverso, aiuta sempre la squadra, ha grande qualità e siamo felici di averlo con noi. Sarà un po’ arrabbiato, è stato fuori per infortunio: ma l’abbiamo recuperato, ora è pronto per giocare”.