Milan, c'è la formula per arrivare a Joao Felix: contatti costanti

Dopo che la dirigenza rossonera ha stretto e trovato una base d’intesa per Kyle Walker (4 milioni più bonus a stagione con un contratto biennale), andando così a rimpolpare il pacchetto difensivo a disposizione di Sergio Conceicao,per continuare l’assalto e la rincorsa alle prime quattro posizioni del campionato, utili a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, obiettivo fondamentale della stagione rossonera.

Complici le difficoltà per arrivare a Marcus Rashford (sull’esterno inglese del Manchester United è forte il pressing di Barcellona e Borussia Dortmund),, portoghese del Chelsea che condivide lo stesso agente (Jorge Mendes) con l’attuale tecnico rossonero. Il talento ex Atletico Madrid e Barcellona è in uscita dai Blues e in questa stagione ha raccolto 19 presenze – di cui la maggior parte da subentrato - con 7 gol e 2 assist per un totale di 941 minuti giocati.L’operazione non è sicuramente semplice visti i possibili costi da sostenere per il classe ‘99, la cui valutazione attuale si attesta intorno ai 40/45 milioni di euro (esclusi i costi di commissione per il procuratore Mendes).

Per questo motivo,, considerando anche i 4,5 (che diventano 5,7 includendo i bonus) milioni di euro che il portoghese guadagna a stagione. I Blues, al momento, non stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di aprire a un prestito, ma il grande lavoro di Mendes unito agli ottimi rapporti fra le due società (leggasi l’affare Tomori, così come Pulisic e Loftus-Cheek) possono incentivare le parti a venirsi incontro e a trovare una soluzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,per il giocatore pagato 52 milioni la scorsa estate dai londinesi. I primi contatti ci sono già stati, nelle prossime ore il pressing diventerà ancora più forte.: servirebbe, dunque, un prestito di 6 mesi per poi rinnovarlo per un altro anno. Contatti continui, Milan in pressing su Joao Felix.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui