Joao Felix-Milan, i costi della possibile operazione

Continua la caccia del Milan a un attaccante., i dirigenti stanno valutando altre piste virando su obiettivi diversi dall'attaccante del Manchester United. Nella giornata di oggi La Gazzetta dello Sport ha lanciato l'indiscrezione di un interessamento del Milan per Joao Felix.- Il giocatore è in uscita dal Chelsea, ha lo stesso agente di Sergio Conceiçao e, secondo quanto riporta il quotidiano, è un profilo che i rossoneri stanno valutando. Da capire quali possono essere i costi di un'operazione del genere:, il Chelsea l'ha preso l'estate scorsa pagandolo 52 milioni di euro e da quello che riporta Sky Sport i Blues non aprono a una soluzione in prestito.. A questi, andrebbero aggiunti anche i costi di commissione per il procuratore Joao Mendes.

- Secondo La Gazzetta dello Sport Felix sarebbe un profilo chiesto da Conceiçao, può giocare sulla trequarti o da esterno in un tridente: se parte da sinistra è bravo a rientrare sul destro per cercare il filtrante per un compagno o calciare in porta.. In questa stagione ha giocato 19 partite considerando tutte le competizioni, la maggior parte da subentrato, segnando sette gol e servendo due assist.