Milan, c'è un fattore che favorisce Samardzic: distanza sulle cifre, contatti costanti

IL FATTORE LISTE

Samardzic, infatti, in quanto classe 2002, rientrerebbe perfettamente nella lista degli Under 22 iscrivibili alle competizioni nazionali. Ricordiamo che, per il massimo campionato italiano, tutte le squadre sono chiamate a presentare una lista di 25 giocatori da utilizzare nel corso ella stagione. Dei 25, almeno 8 devono essere calciatori formati in un vivaio di un club italiano e di questi otto almeno 4 devono essere calciatori formati nel club d’appartenenza. Ma non solo: ogni formazione può iscrivere calciatori Under 22, ovvero a partire dal 1° gennaio 2002 – illimitatamente (purché non abbia compiuto 22 anni entro il 31 dicembre 2023, caso che non riguarda il serbo, nato il 24 febbraio 2002). Samardzic, dunque, essendo Under 22, potrebbe inserito in maniera illimitata in quella sezione, non andando a occupare alcun altro slot di giocatori Over o formati nel club o in Italia. Un fattore da non sottovalutare in una trattativa complessa: Milan-Samardzic, contatti continui.