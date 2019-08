Ancora pochi tasselli e poi la rosa a disposizione di Marco Giampaolo potrà definirsi completa. Un attaccante (Correa?), che vada a completare un reparto composto oggi da Piatek, Leao, Castillejo e Borini, e un centrocampista di livello, per innalzare ulteriormente il tasso qualitativo di una squadra che dalla prossima stagione vuole tornare a giocare un calcio da protagonista, principio ritenuto fondamentale dal nuovo allenatore per costruire un'identità e una mentalità da big. Diversi i nomi vagliati nelle scorse settimane da Maldini, Boban e Massara, svariati i profili che saranno valutati da qui al termine del mercato, col cerchio destinato a stringersi attorno a un paio di obiettivi specifici soltanto dopo che, alla voce uscite, la rosa avrà registrato una partenza significativa.



CENTROCAMPO AL COMPLETO? - Non è un mistero che in casa rossonera sia ritenuto molto importante registrare altre plusvalenze dopo quella portata dall'addio di Cutrone, con André Silva e Suso che sono al momento le situazioni più calde. A proposito di centrocampo, attenzione però alle possibili novità sul fronte Kessie, che vanta estimatori in Premier League, chiamati in meno di una settimana a presentare un'offerta che soddisfi le aspettative del Milan. Servono non meno di 40 milioni di euro per convincere il Diavolo a cedere il calciatore ivoriano, pronto, in caso contrario, a mettersi a disposizione di Giampaolo a partire dal 10 agosto. E ad oggi, a ben guardare, numericamente il centrocampo rossonero può ritenersi completo, considerando che in cabina di regia ci sono già Biglia e Bennacer, mentre la batteria delle mezzali è attualmente composta da Kessie, Krunic, Bonaventura e Calhanoglu (e l'”esperimento” Borini), con Paquetà in lizza col turco e Suso per un posto da trequartista.



IL SOGNO MODRIC - Maldini e Boban sembrano però avere in serbo un nome importante per gli ultimi giorni di mercato, quelli nei quali può arrivare il grande nome a prezzi più accessibili o un giocatore destinato a rimanere avvolto nel mistero fino alla fine, come è avvenuto per gran parte degli acquisti compiuti in questa estate. Il sogno proibito Modric fa da capofila del lungo elenco di giocatori attenzionati dalla dirigenza milanista, che comprende anche gli obiettivi italiani Praet e De Paul o il mediano del Celta Vigo Lobotka. Idee dai costi tutt'altro che accessibili, ma subordinati alla solita condizione: prima deve esserci una partenza importante e solamente allora Maldini, Boban e Massara potranno regalare a Giampaolo la ciliegina necessaria a completare la torta.