Milan, chi è Silvano Vos: il nuovo Seedorf dell'Ajax da 3000 palleggi a 11 anni

CARRIERA - Silvano Vos è un centrocampista olandese – ma di origini del Suriname, come un ex rossonero del calibro di Clarence Seedorf - classe 2005, cresciuto in tutte le formazioni giovanili dell’Ajax, dopo che nel 2012 i Lancieri lo prelevarono dal Zeeburgia. Una crescita costante e continua dall’Under 17 all’Under 21, sino al passaggio definitivo in prima squadra durante il ritiro estivo della scorsa stagione. Ma durante tutta la trafila nel settore giovanile, Vos ha dato già riprova delle sue importanti qualità: a 11 anni, si è messo in mostra vincendo il premio ‘Richard Witschge Bokaal’ durante una manifestazione alla Johan Cruijff Arena. Il perché del premio? Aver effettuato la bellezza di 3178 palleggi durante l’intervallo della sfida tra Ajax e Twente nel 2016. Non male come premessa. Premessa che è stata rispettata, dato l’esordio in prima squadra avvenuto il 9 aprile 2023, esattamente tre mesi prima il suo approdo ufficiale nella rosa dei grandi.