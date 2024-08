Milan, Bennacer può partire: l'indicazione col Torino, la tentazione Arabia Saudita e l'intreccio con Koné

Il mercato di casanon è chiuso finché non lo dicee allora, arrivati al giorno 6 di 7 delle costruzione del nuovo club, restano diversi i tavoli di lavoro su cui il Senior Advisor del fondo RedBird di Gerry Cardinale, insieme all'ad Giorgio Furlani e agli uomini mercato Moncada e D'Ottavio. Uno su tutti è quello che riguarda, il cui futuro resta un rebus anche e soprattutto dopo l'esordio con pareggio in extremis e in rimonta per 2-2 ottenuto contro il Torino. Il centrocampista non ha brillato e ha richiamato nuovamente attorno a sé

Sia chiaro, Bennacer non è stato insufficiente nei suoi 59 minuti in cui è stato in campo, ma sicuramenteLa sua regia è stata fin troppo scolastica e, come scuccesso in tutta la passata stagione con Pioli, in un centrocampo a due l'ex-Empoli. Da qui i tanti pericoli corsi in difesa e le troppe occasioni concesse al Torino verso la porta difesa da Maignan.

L'acquisto diè stato inseguito a lungo dal Milan proprio per ovviare a queste problematiche. E dopo due mesi di trattative il suo arrivo a Milanello chiuderà inevitabilmente tantissimi degli spazi che oggi ha occupato Bennacer. Anche per questo oggi il regista resta fra i possibili partenti, non solo perché nel suo contratto è presente unama anche perché dalla sua cessione il Milan potrebbe ricavare unaun grossoda 4 milioni annui e ancheipotizzato in questo mercato.

Il profilo è stato già individuato da tempo e lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha confermato che il Milan lo sta seguendo. Si tratta di, centrocampista franco-ivoriano del Borussia Monchengladbach classe 2001 e in scadenza 30 giugno 2026 con il club tedesco. L'ex Tolosa piace parecchio perché ha caratteristiche molto simili a Fofana con cui potrebbe alternarsi.

Prima deve quindi uscire Bennacer, ma ora il mercato attorno all'algerino continua ad essere molto silente.sulla scrivania dei rossoneri. Non si è quindi neanche entrati nell'ottica di poter anche solo pensare di fare uno sconto sui 50 milioni della clausola.

