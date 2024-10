Milan, chi sono i giocatori convocati in nazionale

Getty Images

Archiviata la sconfitta di Firenze, il Milan arriva alla seconda sosta per le nazionali della stagione al sesto posto con 11 punti. Piena zona europea, anche se siamo solo all'inizio della stagione: nelle prime sette giornate di campionato la squadra di Paulo Fonseca. Durante la pausa sono 15 i giocatori rossoneri convocati nelle rispettive nazionali. Su tutti spicca Matteo Gabbia, alla prima chiamata assoluta con l'Italia di Spalletti.

Matteo Gabbia (Italia)Youssouf Fofana (Francia)Theo Hernandez (Francia)Mike Maignan (Francia)Strahinja Pavlovic (Serbia)Luka Jovic (Serbia)Alvaro Morata (Spagna)Tijjani Reijnders (Olanda)Rafael Leao (Portogallo)Yunus Musah (Stati Uniti)Christian Pulisic (Stati Uniti)Samuel Chukwueze (Nigeria)Davide Bartesaghi (Italia Under 20)Lorenzo Torriani (Italia Under 20)Kevin Zeroli (Italia Under 20)