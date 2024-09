Getty Images

Milan, Chukwueze a rischio: l'Arabia Saudita incombe

15 minuti fa

Nel corso della sessione di calciomercato di gennaio, il Milan rischia di salutare Samuel Chukwueze. L'ex esterno del Villarreal è tra i candidati a lasciare Milanello nella prossima finestra invernale. Il nigeriano sta infatti trovando poco spazio nelle rotazioni di Paulo Fonseca, così come aveva fatto tanta fatica sotto la gestione Stefano Pioli: a questo punto, o salirà il livello delle sue prestazioni o la cessione sarà inevitabile.



A tal proposito, secondo quanto riferito da Soccernet.ng, importante portale nigeriano, Samuel Chukwueze avrebbe delle richieste dall'Arabia Saudita e potrebbe decidere di lasciare il Milan a gennaio. Tutto dipenderà dallo spazio che riuscirà a ritagliarsi nei prossimi mesi: se sarà lasciato ancora ai margini e non troverà continuità in rossonero, è possibile che possa essere ceduto, anche a titolo temporaneo, pur avendo un lungo contratto con il Milan (4 milioni netti all’anno sino al 30 giugno 2028) che l’ha prelevato dal Villarreal per 20 milioni più 8 di bonus.