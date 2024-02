Milan, Chukwueze out contro il Rennes: il motivo e la decisione su Kjaer

Dopo l'allenamento deloggi in vista dell'andata dei playoff di Europa League, Stefanoha preso le sue decisioni in merito ai giocatori che erano in dubbio per la sfida di domani contro i francesi del Rennes: i due interrogativi principali riguardavano Samu, appena rientrato dalla Costa d'Avorio dove con la Nigeria ha perso la finale di Coppa d'Africa, e SimonPer, celebrato dai compagni con un applauso in mattinata per il percorso comunque notevole nella rassegna continentale,invece ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva costretto al cambio contro il Napoli e, anche se rimane probabile una linea difensiva con Florenzi e Terracciano da terzini e Gabbia e Theo Hernandez nel mezzo.ha lavorato in gruppo ma viene da un lungo infortunio, dunque il suo inserimento sarà graduale. Stessa cosa, ma ci vorrà più tempo, per, che si è allenato a parte, e, che invece ha lavorato in palestra. Con il passare dei giorni, il reparto del Milan si avvicina sempre più al ritorno a ranghi completi.