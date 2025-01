Milan, colloqui in corso per Walker: previsti nuovi contatti, la strategia di Ibrahimovic

(1-1 in casa con il Cagliari), il primo dell’era Conceicao in Serie A, arrivato solo pochi giorni dopo le splendide rimonte contro Juventus e Inter che hanno regalato l’ottava Supercoppa Italiana della storia del Milan,Nulla è compromesso, chiaramente – viste le due sfide da recuperare contro Como e Bologna -, ma la distanza dal 4° posto (ultimo utile attualmente per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League) continua a non accorciarsi, seppur le occasioni ci siano state.composto dal senior advisor della proprietà RedBird Zlatan, dall’amministratore delegato Giorgioe dal direttore tecnico Geoffrey

Come anticipato da L’Equipe,come confermato dallo stesso tecnico dei Citizens Pep: “Due giorni fa Kyle è venuto a parlarmi e mi ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di andare a giocare all'estero e di chiudere lì la sua carriera”.in scadenza al 30 giugno 2026 con gli Sky Blues. Il club di Via Aldo Rossi, seguendo Walker, dovrà compiere una scelta importante, dato chedall’altra sponda di Manchester, a causa dei regolamenti imposti per la seguente annata: "per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti diposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia,o. I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, ovvero albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero".

, data la sua esperienza e la sua duttilità difensiva che potrebbe regalare un colpo importante alla retroguardia di Conceicao che, nel giro di sei mesi, rischia di perdere sia il capitano Davide Calabria che l’esperto e lungodegente Alessandro Florenzi sulla destra per fine contratto (entrambi i giocatori saranno liberi a parametro zero a partire dal 1° luglio di quest’anno)., come riporta il-: Fabrizio Romano riporta come. Nuovi contatti, dunque, previsti nei prossimi giorni con. Come sottolineato da Relevo,, pronto a esaudire il suo desiderio di avventurarsi in una nuova esperienza in Europa, dopo 8 anni alla corte del Manchester City.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui