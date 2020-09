Si è visto poco in questo affollato precampionato rossonero. Una sola presenza, in campionato, nella vittoria delsultargata, sempre lì a sinistra, coi suo strappi, a far male agli avversari. In, invece, complice una lunga squalifica rimediata con l', è costretto a guardaree compagni proseguire nel cammino che porta alla fase ai gironi dell'Europa League. Antescalpita, e domani sarà lì davanti per guidare i suoi compagni nella prima trasferta milanista della Serie A 2020/21, a, contro l'ex Stroppa. E non è detto che lo faccia da esterno sinistro...Lo ha rivelato Stefanoin conferenza stampa: "​Credo possa fare benissimo anche la prima punta, è un giocatore forte che ci dà fisicità e quantità, può giocare entrambi ruoli senza togliere nulla alle sue potenzialità". Non è un rischio, quindi, schierare il croato, vicecampione del mondo, davanti ai tre trequartisti: il tecnico milanista lo sa. Anche perché i numeri gli danno ragione.Da centravanti puro, senza, la scorsa stagione ha disputato 5 partite:. Zero sconfitte, 3 vittorie e 2 pareggi, concontro la Viola (1-1), i giallorossi (2-0) e biancocelesti (0-3). Prove convincenti affiancate da numeri fondamentali: sì, Rebic la prima punta la può fare.- Ante, quindi, è una possibilità per sostituire Zlatan Ibrahimovic, out perché positivo al coronavirus. Ma non l'unica, visto che Lorenzoha dimostrato di saper giocare coi più grandi: bomber delle amichevoli estive, alla prima ufficiale da titolare è andato in gol contro il. Se dovesse giocare il classe 2002,slitterebbe a sinistra; altrimenti, con Colombo in panchina ci sarebbe il croato davanti. E i numeri sono decisamente dalla sua.@AngeTaglieri88