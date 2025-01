L’allenatore delSergioha parlato a Mediaset, dopo la vittoria in finale dicontroQueste le sue parole."Sono molto contento per i giocatori, non era facile e l'ambiente non era al meglio. Avevamo pochi giorni per lavorare su dettagli importanti per me, abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello. Merito ai giocatori, che hanno assorbito tutto quello che abbiamo passato. Ci sono stati errori, c'è tanto lavoro davanti a noi e sono coscienti di questo.Abbiamo festeggiato, da domani testa al lavoro".

"Due/tre cose a livello difensivo, anche in fase offensiva dovevamo migliorare. Abbiamo preso gol da rimessa laterale e nel secondo tempo è arrivato il 2-0 dopo una lettura non buona.. All'intervallo l'allenatore deve cambiare certe cose, per questo mi pagano"."Se vogliamo essere compatti, tutti i reparti sono importanti e serve poca distanza tra questi.Se il Milan vuole tornare grande, deve avere. Per me è molto importante, non è facile l'articolazione della linea difensiva. Abbiamo poco tempo, ma sono giocatori intelligenti. Complimenti a loro, che hanno capito cosa dovevano fare per vincere".

"Come lo gestirò?, lo conosco da tanto tempo. Lui è un portoghese rilassato, io più teso. deve imparare due/tre cose, ma. Ha tutto deve capire solo due/tre cose che deve fare in campo. Ha tantissima qualità, se la mette a servizio della squadra può diventare veramente forte".