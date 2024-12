Milan, Sergio Conceiçao ha firmato e arriva alle 14 in Italia: chi farà parte dello staff

Dopo appena sei mesi è già terminata l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Una scelta che ha ragion d’essere leggendo classifica e risultati ottenuti sin qui ma allo stesso tempo opinabile nei modi e nella comunicazione arrivata, suo malgrado, proprio dallo stesso tecnico portoghese. Il club rossonero eserciterà la clausola che prevede il pagamento solo del primo anno (e non dei tre di contratto) in caso di esonero dopo appena sei mesi.

C’È LA FIRMA - Sergio Conceiçao ha già firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al giugno del 2025 per un ingaggio di un milione di euro. L’arrivo in Italia è previsto per il primo pomeriggio, intorno alle ore 14. Il destino vuole che la sua prima panchina rossonera sarà nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del figlio Francisco.

I colleghi della Gazzetta dello Sport hanno svelato anche la costituzione dello staff che lavorerà con Sergio Conceiçao al Milan:Siranama Dembélé.Vedran Runje, Diamantino FigueiredoEduardo OliveiraFabio Moura, João Costa