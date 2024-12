Redazione Calciomercato

Fonseca conferma l'esonero: "Sì, era vero. Sono fuori dal Milan"

Simone Gervasio

adesso



Finisce l'era Fonseca al Milan. A confermarlo è lo stesso allenatore portoghese, intercettato all'uscita di San Siro, dopo il pareggio casalingo contro la Roma per 1 a 1. "Sì, era vero. Sono uscito dal Milan. Se mi dispiace? Beh è la vita, è così. Ho la mia coscienza calma perché ho fatto tutto quello che potevo", queste le poche ma sentite parole di Paulo Fonseca



IL SOSTITUTO - Dopo le voci che erano circolate nelle ore precedenti al match, è arrivata dunque la conferma riguardo all'esonero dell'ex allenatore di Roma e Lille. Confermate anche le indiscrezioni che vogliono Sergio Conceicao come suo sostituto: il connazionale arriverà nella giornata di lunedì a Milano e siederà quindi sulla panchina dei rossoneri a partire dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.



LA CONFERMA - Fonseca conferma i rumours e ammette quanto fino a poco prima non sapeva. Il suo allontanamento dal Milan ha avuto infatti tempistiche curiose. Una volta terminata la gara, il mister non ha parlato con alcun membro della dirigenza rossonera, si è poi diretto in zona mista dove è intervenuto alle televisioni e in conferenza stampa e, solo allora, ha avuto un colloquio con il board. In questo momento quindi gli è stata comunicata la decisione presa dalla società che, di fatti, gli era stata preventivata nelle interviste con i giornalisti presenti nel ventre di San Siro. Uscito dallo stadio, ha quindi confermato la versione che era di fatti già trapelata e, ultimo a saperlo, ha comunicato la sua uscita definitiva dal Milan.