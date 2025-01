AFP via Getty Images

Milan, Conceicao: "Nessuna scusa, oggi bisogna giocare e vincere"

12 minuti fa



Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League.



LA SFIDA - “Ho scelto in funzione di questa partita. Alcune scelte sono per gli infortuni e perché alcuni giocatori non sono iscritti in lista. Abbiamo 17 giocatori di campo, vanno in panchina alcuni giovani, il momento è così e non bisogna trovare delle scuse: bisogna giocare e vincere questa partita”