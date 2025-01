Milan, Conceiçao: "Siamo in difficoltà, l'Inter ha riposato di più e abbiamo 4/5 giocatori non al top. Leao devo gestirlo"

L'allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la finalissima della Supercoppa Italiana che vedrà i rossoneri affronare domani, 6 gennaio 2025, l'Inter. Una conferenza iniziata in ritardo perché l'allenatore portoghese è ancora influenzato."Spero che la squadra stia meglio di me che non sto tanto bene. Stiamo preparando questa partita, questa finale contro l'Inter, che è una squadra forte e che è abituata a vincere, con lo stesso allenatore e con tanti giocatori che giocano insieme da tanto tempo" .

"Noi dobbiamo guardare a noi, è difficile chiaro, ma in mezzo alle difficoltà si vedono gli uomini. Non dimentichiamoci il giorno e mezzo di riposo in più dell'Inter, non dimentichiamoci di 4/5 giocatori che non sono al top. È la verità, non sono scuse e non ne parlerò dopo la partita, ma questa è la situazione""Rispetto tutte le squadre in cui ho giocato, ma il sentimento è uguale per tutte le squadre che affronto. Abbiamo giocato contro la Juventus dove gioca mio figlio... Il mio sentimento è nei confronti dei miei giocatori. La base per noi deve essere l'ambizione, la fame di vincere un titolo. Abbiamo fatto mezzo passo e ora ne manca un altro. Speriamo che vada bene anche se ci sono difficoltà, la vita è così, spesso dalle difficoltà nascono belle cose"

"Avevo un ottimo rapporto con tutti i giocatori di quella squadra. Eriksen ce l'ho nel cuore, non l'ho mai visto arrabbiato, al massimo diventava rosso (ride ndr.). Ho avuto tanti ottimi allenatori come Sacchi, Malesani, ma l'Italia è la mia seconda casa perché sono arrivato qui giovane e ho imparato tanto. Ora è un onore allenatore una squadra storica come il Milan"."Abbiamo allenamento nel pomeriggio. Vediamo. Sicuramente non ha i 90 minuti e devo andare in gestione. Prima di tutto devo capire se è disponibile e poi vedremo se e quanto potrà giocare. Lo vedrete domani".

"Certo che ho parlato con il mio nutrizionista, ritengo che sia tutto fondamentale per tenere i giocatori al 1000%". Poi il siparietto ridendo: "Ma è amico del nutrizionista?"."Fortunato ad iniziare subito con una finale? La fortuna non arriva se non lavori. Arriva se lavori tanto, se sei serio. Puoi avere tutta la fede del mondo, se no se resti a casa e preghi per i gol non li avrai mai, ma devi farli. Noi dobbiamo avere fame, organizzazione e un po' di fortuna". E anche qui la battuta al giornalista ridendo: "Parli di fortuna perché sei Juventino?"

"Sono episodi che succedono durante una partita, dopo è finita lì. Siamo due uomini di calcio, siamo amici prima e dopo la partita, durante saremo avversari".