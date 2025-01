Milan, Conceicao: “Una squadra che ha vinto 7 Champions League non può avere la pancia piena per una Supercoppa, é il passato”

Trasformare la vittoria della Supercoppa Italiana in energia positiva per scalare la classifica. Con questo obiettivo il Milan sta preparando la sfida di domani sera a San Siro contro il Cagliari. Sergio Conceição é intervenuto nella sua conferenza stampa della vigilia."Sicuramente. Penso che non può lavorare al Milan chi per una Supercoppa è pieno. Abbiamo goduto tanto e abbiamo meritato, siamo a 17 punti dal vertice della classifica. Un club che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions non può avere la pancia piena per una Supercoppa. Dobbiamo cominciare a vincere e convincere già da domani per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata".

"Chiedo scusa, ma le emozioni non ci sono. C'è l'adrenalina normale di una partita con un club storico. Ma durante la preparazione ho troppe cose in testa, non penso a cosa vivrò. Sicuramente prima del fischio dell'arbitro qualcosa sentirò, non sono una pietra. Ma il mio pensiero principale è preparare al massimo i ragazzi"."Tutti i giocatori devono prendere le proprie responsabilità, il massimo leader sono io. Ognuno ha le proprie responsabilità, non mi vedrete creare polemiche sul capitano o non capitano".