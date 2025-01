Milan, fatta per la cessione di Okafor: scambio di documenti. Le cifre dell'affare

L'attaccante svizzero continuerà la stagione 2024-25 all'estero, in Bundesliga, con il, che ieri ha trovato l'accordo per l'arrivo dell'ex Salisburgo conOkafor è atteso oggi in Germania per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contrattoOkafor, dopo aver parlato con il Milan e i suoi agenti, si è convinto della possibilità di andare a giocare con più continuità dopo un anno e mezzo in cui ha trovato poco spazio in rossonero.(con i rossoneri ha un contratto fino al 2028 da 2 milioni di euro netti a stagione).

Okafor torna a giocare per un club della Red Bull, dopo l'esperienza in Austria al Salisburgo, con cui ha collezionato 110 presenze e 34 reti, conquistando 4 Campionati e 3 Coppe d'Austria.(una media di un gol ogni 222').