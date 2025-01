Milan, Conceicao: "Vogliamo giocare dentro l'area con la pressione: sono cose che non capisco"

Getty Images

Nella sua analisi al termine di Juventus-Milan, Sergio Conceicao ha più volte rimarcato il concetto della mancanza della voglia di vincere che hanno avuto i rossoneri, soprattutto nel secondo tempo. I bianconeri sono usciti meglio nei secondi 45 minuti, sbloccando la partita con Mbangula e chiudendola, nel giro di cinque minuti, con Weah.

In particolare, a Dazn, ha parlato di un'occasione concessa nei primi minuti della ripresa per un tentativo di dribbling dentro l'area: “Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto più occasioni. Poi nel secondo tempo la Juve ha avuto più voglia di vincere, più fame. Potevamo prendere anche un altro gol ad inizio ripresa perché vogliamo giocare in uscita dentro l’area con la pressione dell’avversario: sono cose che non capisco. Ma sono io il responsabile, l’allenatore. Il primo passo per vincere una partita è voler vincere”.

Il riferimento, anche se non specificato, sembra proprio essere l'occasione in cui, nel tentativo di dribblareha perso palla, concedendo una grande occasione all'olandese, che si è visto respingere il tiro da Maignan al 54', sei minuti prima della rete del vantaggio di