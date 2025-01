Milan: contatti col Tottenham per Okafor

Ilcontinua a lavorare all'uscita die, dopo il flop dell'operazione con il Lipsia di inizio mercato (con le visite mediche non superate per un infortunio muscolare ancora in corso), sta valutando nuove possibili destinazioni. E fra queste nelle ultime ore sta emergendo con forza anche la candidatura delche sta studiando l'esterno svizzero per completare il proprio attacco.- Secondo quanto riportato da Fabrizio Romanoper capire la fattibilità dell'affare. Gli Spurs stanno incontrando diverse difficoltà nell'arrivare a, che resta in uscita dal Bayern Monaco e stanno spingendo su diversi tavoli per possibili alternative.

Questa è la base di partenza per poter iniziare a trattare, con il Milan che, comunque, si priverebbe di Okafor per liberare spazio in lista e provare ad aumentare l'offerta perche resta il candidato numero uno per rinforzare l'attacco a disposizione di Sergio Conceiçao.