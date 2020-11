.“Un’emozione difficile da spiegare. Dall’oggi al domani ho saputo che mi sarei trasferito all’Hellas. Non ci ho pensato troppo: ho preso la macchina e sono partito. Adesso sono in Serie A”, disse. Ora per il ventenne difensore scaligero servono molti più soldi, quasi venti milioni di euro. Il suo debutto in prima squadra è arrivato alla ripresa del campionato scorso dopo il lockdown con l'ingresso in campo il 18 luglio nel match contro l'Atalanta terminato 1-1.E proprio da quella partita Ivan Juric decise di puntare con forza su questo ragazzo nato Monselice il 14 febbraio del 2000. Matteo ha la testa giusta e non ha tremato contro avversarie temibili come Roma e Juventus. Si è rivelato il migliore in campo e ha permesso alla squadra veneta di portare a casa punti vitali per la corsa alla salvezza.Comunemente si dice che tre indizi fanno una prova. Questa sorta di equazione deriva da una nota espressione di Agatha Christie, secondo cui: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova".Siamo onesti nel dire che servirà una mezza impresa per superarlo con il massimo dei voti.Il profilo piace eccome perché viene considerato con una prospettiva importante e le caratteristiche giuste per esaltarsi con le idee di Stefano Pioli.Ma quando si parla di giovani talenti italiani non si può mai escludere la Juventus dalla corsa. Il club bianconero, come raccontato , si è mosso per primo su Lovato.passato alla Roma la scorsa estate dopo un lungo testa a testa proprio tra Juventus e Inter. Coincidenze? Nemmeno tanto, il Verona con Juric e il direttore sportivo Tony D'Amico sta valorizzando giovani difensori pronti al salto della big. Lovato sarà il prossimo, prima però c'è l'esame Ibrahimovic e una nuova salvezza da regalare ai tifosi gialloblu.