ESCLUSIVO Milan, contatto diretto con gli agenti di Kiwior: la situazione

Ilè in trepida attesa di avere una risposta concreta da parte di Kia Joorabchian sul tema delle commissioni legato all’affare Joshua Zirkzee. Dall’acquisto o meno dell’olandese dipendono poi, a cascata, tutte le altre operazioni programmate dal club rossonero sul mercato. Geoffrey Moncada attende l’olandese ma si muove anche su altri obiettivi per accontentare Paulo Fonseca.Impegnato in Germania con la sua Polonia, Jakub Kiwior è un difensore che piace molto al Milan da diverso tempo. Già nel gennaio scorso il Diavolo aveva provato a prenderlo in prestito dall’Arsenal senza riuscirvi e ora è tornato alla carica.agenzia di procuratori che gestisce gli interessi dell’ex Spezia.

Il contatto con gli agenti è servito per capire quali sono i piani dell’Arsenal su Jakub Kiwior. Il difensore classe 2000 ha finto la stagione in crescendo guadagnandosi la fiducia di Mikel Arteta. Ecco perché i Gunners non sembrano particolarmente propensi alla cessione,