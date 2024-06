Milan, da Origi a Saelemaekers: quanto pesano gli esuberi a bilancio

Getty Images

Due problemi da risolvere., che non sono stati riscattatati da Bologna e Nottingham Forest e torneranno a casa-base. Entrambi non hanno futuro con Fonseca e saranno messi sul mercato, con l'obiettivo di fare cassa. Una missione per Moncada e Furlani, che non hanno necessità di vendere ma hanno la possibilità di risparmiare e creare un tesoretto da investire sul mercato. In ballo, infatti, ci sono circa 20 milioni di euro.Chi pesa maggiormente a bilancio èche ha chiuso la stagione in Inghilterra con 1 gol in 22 presenze. L'ex Liverpool, classe 1995,

come riporta Calcio e Finanza ha un ingaggio da 4 milioni di euro netti, circa 7,4 milioni di euro lordi,Il suo contratto scade nel 2026, il suo costo complessivo è di circaL'esterno belga, che potrebbe raggiungere Thiago Motta alla Juventus,Il suo costo annuo, considerando l'ammortamento, è di 2.598.929 euro, se si prende in considerazione il contratto, in scadenza nel 2026,

A Origi e Saelemaekers bisogna aggiungere Fode Ballo-Touré, che ha uno stipendio di un milione di euro netti, al lordo 1,31, con un costo totale, considerando l'ammortamentoIl senegalese è in scadenza nel 2025.