Milan, contestazione della Curva Sud pre-Venezia: "Spettacolo imbarazzante, non giustifichiamo più nessuno"

AFP/Getty Images

La Serie A è pronta a riaprire i propri battenti eattenuatosi in queste due settimane di sostaIn arrivo c'è unma attorno a Milanello non mancano frizioni e veleni. La conferenza stampa dinon ha aiutato a placare gli animi e puntualmente, la parte più accesa della tifoseria rossonera,in cui si annuncia, per il pre-partita della gara contro il Venezia in programma domani, sabato 14 settembre a partire dalle 20.45, una apertaI tifosi si lamentano di un inizio di campionato che ricorda la fine di quello precedente non solo nei risultati negativi, ma anche nelle difficoltà di gestione di gruppo e spogliatoio. Inevitabilmente, proprio come successo nella fine della passata annata, la Curva Sud ha alzato la voce rilanciando l'ambizione dei tifosi: "L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto cheLe nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato permostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso!".

"Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d'ingresso dei pullman, per! Con il Milan sempre nel cuore!".