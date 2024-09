Inter e Milan dicono no a Beppe Sala: rifiutata la ristrutturazione di San Siro

Sono giorni caldissimi per il futuro di Inter e Milan: la questione stadio entra nel vivo. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, arriva una giornata chiave per l'avanzamento dei lavori, si è svolto oggi infatti un nuovo vertice in Comune con tutte le parti coinvolte. E, come preventivato dalle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni, le due società hanno ufficialmente espresso la loro contrarietà al progetto di ristrutturazione da 400 milioni di euro di San Siro.



VERTICE - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato a Palazzo Marino i vertici dei club. Negli ultimi mesi, il primo cittadino ha spinto con forza in direzione dell'ammodernamento del "Meazza" e il confronto ha coinvolto anche i tecnici di WeBuild, che a giugno hanno consegnato lo studio di fattibilità sulla ristrutturazione di San Siro.



Per il Milan non c'era il presidente Paolo Scaroni (assente per motivi personali e di salute), c'era l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Per l'Inter presente l'ad corporate Alessandro Antonello accompagnato dai rappresentanti di Oaktree, Katherine Ralph e Carlo Ligori.



ROZZANO E SAN DONATO - La riqualifica del vecchio San Siro non è l'unica pista sul tavolo. I nerazzurri sono aperti a più soluzioni, come l'area di Rozzano, mentre i rossoneri sono legati all'idea di procedere con i lavori a San Donato per un nuovo impianto.