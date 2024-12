Milan, continua la contestazione a Verona: cori contro Cardinale

AFP via Getty Images

L'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, di scena allo stadio Bentegodi di Verona tra Hellas e Milan ha appena vissuto i suoi primi momenti, maLa tifoseria di fede meneghina, infatti, ha proseguito la contestazione all'indirizzo della società con cori che sono stati diretti verso la proprietà e la persona di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird. Prima si è sentito distintamente "", poi è partito il coro "" e infine anche "".

(match nel quale è stato celebrato il 125° anniversario della nascita del club), in zona Tortona a Milano, con vari striscioni e cori indirizzati verso proprietà e giocatori. Circa 150 esponenti del tifo organizzato rossonero e AIMC avevano messo in scena una protesta assolutamente pacifica, ribadendo l’evidente contrarietà per una stagione al momento decisamente sotto le aspettative.

, un ulteriore investimento da 170 milioni di euro che riduce la quota del prestito, con la scadenza che viene portata avanti di altri 3 anni, fino al luglio 2028.