Milan, continua la contestazione dei tifosi: cori e striscioni contro proprietà e calciatori alla festa dei 125 anni

Dopo l'anticipo di ieri sera, in concomitanza con il match pareggiato a San Siro contro il Genoa, continua anche oggida parte deiin occasione dellain zona Tortona a Milano.il tifo organizzato rossonero e AIMC hanno messo in scena la protesta già anticipata ieri, quando lo stadio ha fischiato la squadra ed ha intonato cori contro la dirigenza e società. Contestazione assolutamente pacifica, in base a chi arriverà, ribadendo l’evidente contrarietà per una stagione al momento decisamente sotto le aspettative.

In attesa dell'arrivo di giocatori, allenatore e dirigenti la Curva Sud ha esposto due striscioni: "Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra storia”, già mostrato ieri sera fuori San Siro. Il secondo recita: “Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà”. Cori contro proprietà e giocatori e in favore dei vecchi beniamini rossoneri, come Virdis.