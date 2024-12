L’agente di, Manuel Garcia, è aall’indomani del pareggio digara nella quale il terzino francese non è stato impiegato, per scelta tecnica, da Paulo. Ai nostri microfoni, il procuratore ha parlato del futuro del suo assistito, della sua volontà di restare e di come lo stesso ha preso la decisione dell’allenatore.“Panchina di ieri? È una scelta che non gli compete,Anche Leao è stato in panchina in questa stagione".

““Sono venuto qui per parlare di alcunidel contratto di Theo. Rinnovo? Non abbiamo parlato oggi di questo tema”.“Lo abbiamo detto e lo ripetiamo ancora,Lo stesso procuratore di Theo qualche settimana fa aveva parlato dicol Milan da maggio 2024, al contrario il dt Moncada aveva detto: "Abbiamo cominciato da due mesi le discussioni. Posso dire chenon ho visto nessuno che voglia andare via”.

Contro il Genoa, il terzino è rimastoed è stato sostituito da. Per il francese si tratta di una sorta di punizione per l’atteggiamento avuto in campo contro la Stella Rossa. Nel post partita di quella gara infattisi era detto insoddisfatto di come alcuni dei suoi giocatori avevano approcciato al match. Zlatanaveva commentato così la situazione: “, vogliamo che sia al top ma sicuramente tornerà. Il mister fa le sue scelte che tutti rispettano, quando poi tornano in campo devono fare la differenza".

Il Milan e Theo Hernandez sono legatida un contratto che gli garantiscepiù bonus. Della trattativa per rinnovarlo si parla ormai da tempo. In via Aldo Rossi si punta ad accelerare le operazioni per giungere ad. In questo modo, anche nell’opzione di cessione del giocatore, il club avrebbe un maggior potere contrattuale. Già la scorsa estate il Milan aveva fissato in circadi euro la sua valutazione, il prezzo però sta calando e ad oggi, per meno di, Theo Hernandez non verrà ceduto. Per Theo, come per Maignan e Reijnders, restano salvi i benefici del decreto crescita che continuano ad applicarsi anche ai rinnovi contrattuali dei giocatori che già godevano di questi benefici fiscali.