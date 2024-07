Getty Images

Milan, cosa blocca l'affare Samardzic

51 minuti fa

Milan è al lavoro su più fronti, per regalare al tecnico Paulo Fonseca una rosa competitiva e in linea con la sua idea di calcio. Un profilo che potrebbe accendere la manovra offensiva rossonera è Lazar Samardzic: i contatti tra i rossoneri e l'Udinese sono frequenti, ma la trattativa al momento è ben lontana da un'eventuale chiusura con la fumata bianca.



Stando a quello che riporta Il Corriere della Sera, il motivo per cui la trattativa non decolla è legato alle contropartite proposte dal Milan per abbassare il prezzo fissato dall'Udinese. Il primo nome è quello di Yacine Adli, l'altro profilo proposto alla società di Pozzo è invece Tommaso Pobega. I due giocatori, a cui non mancano altre richieste (Pobega, soprattutto, nelle scorse settimane è stato accostato a Fiorentina e Torino), non convincono l'Udinese. Urge dunque un cambio di strategia, per vestire quanto prima Samardzic di rossonero.