Milan, cosa manca per chiudere Vos

17 minuti fa



Il Milan si sta avvicinando sensibilmente a Silvano Vos. Tra il giocatore e il club rossonero sono stati definiti anche i particolari dell'intesa personale (contratto quinquennale sino al 2029, ma ora quello che manca è la quadra definitiva con i Lancieri.



Secondo quanto riportato da Relevo, il Milan non ha ancora affondato il colpo per Silvano Vos per una ragione. Infatti, Il club di Via Aldo Rossi intende chiudere l'affare per l'olandese classe 2005 entro la fine del mercato estivo, ma alle proprie condizioni e non a quelle dell'Ajax: sono attesi nuovi confronti e dialoghi tra i club già nella giornata di domani.