Milan, cosa succede con Gimenez? Non si può sconfessare un affare da 32 milioni di euro dopo soli 5 mesi

Di giocatori nuovi in entrata in un reparto che, tolta la sciagurata ultima stagione, ha sempre prodotto molto in termini numerici; salvo vedere vanificati i propri sforzi da una fase difensiva non all’altezza della situazione e che ha compromesso gli obiettivi principali.resta il primo nome nella lista di gradimento di Massimiliano Allegri,è un'alternativa molto più costosa eè un’affascinante suggestione proposta alla voce delle occasioni (il Liverpool contempla da tempo una sua uscita) maCon Luka Jovic e Tammy Abraham in uscita, alla pari verosimilmente di un Francesco Camarda che ha bisogno come del pane di giocare con continuità per ritornare successivamente a Milanello con l’ambizione di essere una risorsa per la prima squadra,Inutile girarci attorno:Il bomber messicano strappato al Feyenoord ha pagato oltremodo lo scotto di un ambientamento ad un campionato e ad una realtà ben diverse da quelle dell’Olanda e di Rotterdam. Il Bebote ha avuto la sfortuna di capitare nel bel mezzo di uno dei momenti più complicati e caotici della recente storia rossonera, finendo suo malgrado nel tritacarne.Perché,insieme alla sensazione di poter essere un giocatore che, se ben servito, in area di rigore sa come farsi rispettare. Il peso del prezzo pagato, quello di essere arrivato quasi come un salvatore della patria il gennaio scorso per “rimediare” al flop Morata è stato certamente avvertito. Mai quanto la condizione estremamente farraginosa che si è trovato a vivere in un gruppo di giocatori che ha faticato nel suo insieme ad essere un blocco compatto ed impermeabile alle troppe voci di contorno. E mai quanto un rapporto con un allenatore come Sergio Conceiçao con cui il feeling non è mai scattato. A tutto ciò, si aggiungePorsi dunque l’interrogativo su ciò che ne sarà di Gimenez - attualmente impegnato col suo Messico in Gold Cup - appare appropriato.se si considera che Morata ed Abraham sono costati una quindicina di milioni di euro in due e che, prima di loro, Olivier Giroud era arrivato ad un prezzo estremamente favorevole. Ad un occhio distratto,Che, per costi, età e prospettiva, è da considerare come tale. E allora cosa dobbiamo aspettarci per le settimane a venire?, che dovrà abituarsi ancora più rapidamente a convivere con le pressioni derivanti dal giocare in un club importante e con una concorrenza che, se presa nel verso giusto, può essere fattore di crescita.Gimenez ha firmato un contratto fino a giugno 2029 e a bilancio pesa attualmente per circa 27 milioni di euro, considerando la quota di ammortamento nell’ordine dei 3 milioni di euro e gli 1,93 lordi dell’ingaggio (2,5 annuali netti a stagione). Serve trovare dunque qualcuno disposto sostanzialmente a pareggiare almeno i soldi messi sul piatto dal Milan per prelevarlo dal Feyenoord. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. Poi però ci sono il mercato e le sue mille sfaccettature. E con esse le domande che, quanto meno, è legittimo porsi.