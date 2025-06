Milan, Vlahovic primo obiettivo per l’attacco. Retegui costa più di 50 milioni

Il Milan sta per lanciare un messaggio chiaro sul mercato: Igli Tare vuole regalare un grande attaccante a Massimiliano Allegri. Che possa giocare insieme o al posto di Santi Gimenez. Un attore protagonista quindi e non una semplice comparsa. Numericamente il club rossonero vedrà tante uscite nel reparto offensivo: Abraham torna alla Roma, Jovic non rinnoverà il contratto e per Camarda si prospetta una cessione in prestito per giocare e maturare.



VLAHOVIC PRIMO OBIETTIVO- Giovedì scorso il Milan è uscito allo scoperto su Dusan Vlahovic: contatto con la Juventus per sondare la disponibilità a una cessione proprio ai rossoneri. A Milanello, Vlahovic ritroverebbe Allegri che lo ha già allenato a Torino e con cui ha segnato 41 reti in 99 presenze. Dusan ha un valore a bilancio per la Vecchia Signora di circa 20 milioni e la quadratura si può trovare a 30 milioni di euro. Il nodo resta l’ingaggio e l’eventuale volontà del serbo di accettare un contratto di 5 anni a 7 milioni di euro a stagione.



CONTATTO PER RETEGUI - A metà della scorsa settimana il Milan ha avuto un contatto diretto con gli agenti di Retegui che erano andati nella sede del club rossonero per sistemare gli ultimi dettagli della cessione di Pellegrino al Boca Juniors. Mateo piace tantissimo sia a Tare che ad Allegri ma costa tanto: 50 milioni potrebbe non bastare per strappare il sì all’Atalanta.