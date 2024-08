Milan, così Bennacer e Saelemaekers accendono il mercato. Due cessioni per due colpi top

Ildegli ultimi 3 giorni di calciomercato è tutt'altro che immobile e il settimo dei sette giorni di cui, senior advisor del fondo RedBird Capitals, ha da sempre parlato per la costruzione della sua nuova squadra non sarà di riposo. "Il mercato chiudo quando lo dico io" disse il giorno della presentazione diin risposta, anche un po' piccata, alle parole di unche riteneva la squadra già al completo, ma per poter far spazio agli ultimi importanti colpi in entrata

Manu Koné o Rabiot? Il Milan sta lavorando su un ultimo colpo a centrocampo e del resto lo stesso Ibrahimovic lo ha confermato a mezzo stampa proprio in quel giorno che, almeno sul centrocampista dell'attenzione è altissima. Il centrocampista francese è invece ancora senza squadra dopo l'addio alla juventus e rappresenterebbe un innesto di altissimo valore anche a livello di esperienza. Cosa manca?per cui il Milan oggi non ha ricevuto proposte concrete se non qualche interessamento dall'Arabia Saudita.

- Nelle ultime ore sono ripartiti anche i contatti con la Roma per Tammy Abraham il cui passaggio in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro con il West Ham ha subito una frenata. Anche per la punta inglese servirà far posto nelle liste e, se non ci sarà il "sacrificio" di Luka Jovic, allora potrebbe essere un altro giocatore a fargli posto magari prendendo proprio la direzione opposta verso la maglia giallorossa. Si tratta diesterno belga per cui però si dovrà ancora sedersi attorno a un tavolo a parlare.

E se i colpi fossero 3?Allora, almeno per le liste, servirà un ulteriore sacrificio e un'ulteriore uscita. Sempre di un giocatore straniero e over 22 anni.