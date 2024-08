Milan, Saelemaekers in bilico fino all’ultimo: tra Fonseca e mercato, ecco cosa può succedere

Getty Images

Saelemaekers è l’esempio, suo malgrado, di come possa essere illusorio il calcio di agosto. Sulla scia di una seconda parte di stagione luccicante fatta con il Bologna, Alexis è stato il grande protagonista delle amichevoli estive del Milan. A destra o a sinistra, esterno o trequartista il risultato non cambia: il belga sempre tra i migliori in campo. E con Fonseca scatta subito un feeling talmente forte da schierarlo nella prima giornata di campionato come terzino sinistro al posto di un certo Theo Hernández. Si fida Paulo di Alexis tanto da chiedere a gran voce la sua conferma. Contro il Parma, però, resta in panchina a guardare i compagni soccombere contro un avversario in stato di grazia.

MERCATO APERTO- Nel giorno 7 il Milan iniziò a cedere gli esuberi: da Adli alla Fiorentina a Pobega al Bologna. Tra questi potrebbe ancora esserci Saelemaekers, nonostante la stima di Fonseca. Allo stato attuale il club rossonero non ha ricevuto offerte interessanti per il belga ma è aperto a parlare con eventuali interlocutori. Traduzione in parole povere: se arriva una proposta interessante Alexis può fare la valige.

. Ecco perchéUn jolly che può risultare prezioso in una stagione lunga e piena di impegni come quella attuale. Per il Milan trattenere il belga non sarebbe di certo un problema.