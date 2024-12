Getty Images

La vittoria rossonera, in quel del Bentegodi di Verona, ha sì permesso a Paulo Fonseca di salvare nuovamente la sua panchina, ma è stata resa amara dall’infortunio occorso al numero 10 lusitano., infatti, in vista delle prossime sfide contro la Roma (di scena domenica 29 dicembre, alle ore 20.45, e valida per la 18a giornata di Serie A) e con la Juventus (venerdì 3 gennaio 2025 per la semifinale di Supercoppa Italiana), tutti infortunati e quindi non disponibili per due sfide estremamente delicate sia per la risalita in classifica in campionato sia per l’ambizione di portare a casa almeno un trofeo in questa annata.

Una situazione di vera emergenza, visto che sono tanti i giocatori che non sono a disposizione di Fonseca per le prossime partite:. Tutti hanno tempi di recupero differenti, ma quando potranno tornare a disposizione? Andiamo ad analizzare caso per caso.