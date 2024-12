Como: contatti in corso per Calabria, in scadenza con il Milan

: complice il costante ballottaggio con Emerson Royal, prelevato dal Tottenham in estate, il classe ’96 rossonero, nonché capitano della squadra meneghina, sta attraversando una stagione complicata, in cui è sceso in campo in nove occasioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League per un totale di 476’ sul terreno di gioco., costeggiando la panchina sui limiti dell'area tecnica e non considerando il proprio tecnico.

(tra il 2007 e il 2015).Pochi i contatti tra le parti per un prolungamento e nemmeno la proposta del giocatore di mantenere l’attuale ingaggio sembra agevolare la trattativa del rinnovo e convincere la dirigenza milanista verso una permanenza.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

In questa situazione,, pronto a rivoluzionarsi in difesa dopo l’accordo quasi raggiunto con il portiere Jean Butez e l’interesse mostrato nei confronti di Rafa Marin del Napoli. Come raccontato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà,