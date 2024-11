Milan, da Maignan a Reijnders fino a Gabbia: a che punto siamo con i rinnovi

La sosta per le nazionali è tempo per fare un bilancio anche sul frontein casa. Nella rosa dei rossoneri ci sono infatti diversi casi aperti: sono tanti i giocatori i cui contratti necessitano di un ritocco. Vediamo le situazioni di quelli per i quali il club si sta muovendo in maniera più concreta.Filtra ottimismo per il rinnovo del portiere che è sempre più vicino. La svolta potrebbe arrivare a breve. Magic Mike guadagna 3,2 milioni di euro netti e ha chiesto un adeguamento del suo contratto che, in scadenza nel 2026, dovrebbe essere allungato di 4 anni. L’accordo è vicino e si ragiona anche sulla possibilità di inserire un’opzione a favore del club per una ulteriore stagione. Ora le parti stanno limando gli ultimi dettagli sulla cifra con l’accordo che sarà trovato a 6 milioni circa, bonus compresi.

Vicino anche il rinnovo di Reijnders, che è sotto contratto fino al 2028. Guadagna 1,7 milioni netti all’anno e ha chiesto un cospicuo aumento, forte anche delle sue ottime prestazioni in maglia rossonera. Un accordo – per altri due anni - si potrebbe trovare attorno ai 3,5 milioni netti a stagione.Manca solo l’ufficialità per Matteo Gabbia il cui rinnovo è praticamente cosa fatta. Il difensore guadagna poco meno di un milione netto e sta scalando le gerarchie del reparto, rendendosi un vero e proprio insostituibile. Il suo nuovo contratto, fino al 2029, lo dovrebbe portare a superare i due milioni di ingaggio.

Non dovrebbero rinnovare i due terzini destri Davide Calabria e Alessandro Florenzi, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2025. Discorso diverso per Theo Hernandez, la cui situazione è quella meno chiara in questo momento. Come spiegato anche da Manuel Garcia Quilon, agente del francese, entrambe le parti vogliono proseguire insieme ma serve trovare un punto d'intesa sulle cifre. Il terzino sinistro guadagna 4,5 milioni di euro netti all'anno e il suo contratto scade a giugno 2026. L’entourage aveva avanzato un’iniziale richiesta di oltre 8 milioni a stagione (bonus compresi) fino al 2029 e un trattamento simile a quello di Leao. Il club riflette e si farà trovare pronto con la propria valutazione nella negoziazione vera e propria che prenderà il via tra qualche settimana.