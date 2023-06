La cessione dialha inevitabilmente monopolizzato l'attenzione in casa, tra le cifre dell'operazione - circacomplessivi tra parte fissa e variabili - e i possibili sostituti, tra cui Davide Frattesi Florentino Luis . Tonali si è preso la scena, lo ha seguitopreferendo l'Inter a i rossoneri e scatenando anche la caccia al nuovo obiettivo del Diavolo come centravanti. Centrocampista e 'nove' non sono però gli unici fronti su cui stanno lavorando- Tra gli obiettivi della nuova dirigenza c'è anche quello di rinforzare la. La corsia opposta a quella occupata da Rafael Leao è stata uno dei nervi scoperti della squadra di Stefano Pioli e per questo non è escluso un vero e proprio restyling in estate: il punto tra potenziali uscite ed entrate.